Česko zaradilo na sankčný zoznam Osipova, ktorý sa vyhrážal Haškovi

Praha 2. júla (TASR) - Česká vláda zaradila na národný sankčný zoznam ruského občana Olega Sergejeviča Osipova, ktorý je spolupracovníkom bývalého ruského prezidenta a premiéra Dmitrija Medvedeva. V stredu po rokovaní vlády to oznámil český premiér Petr Fiala. Osipov sa v apríli vyhrážal smrťou bývalému českému hokejistovi Dominikovi Haškovi, čo je podľa Fialu aj ministra zahraničných vecí Jana Lipavského neprípustné. Do Česka má odteraz zakázaný vstup, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala zdôraznil, že Osipov svojím konaním aktívne podporuje činnosti, ktoré narúšajú zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. „Na jar šíril vyhrážky smrťou voči českému občanovi Dominikovi Haškovi. Aj s ohľadom na tento fakt považujeme za zásadné zakázať mu vstup na územie ČR. Ak sa niekto vyhráža našim občanom smrťou, nesmie počítať s tým, že bude v ČR vítaný,“ povedal český premiér.



Šéf českej diplomacie poukázal na to, že Osipov je úzko spojený s aktivitami Dmitrija Medvedeva, ktorý na sankčnom zozname EÚ figuruje už niekoľko rokov. „Osipov pravidelne verklíkuje výroky svojho extrémistického šéfa... Šírené hrozby zodpovedajú aktuálnemu modusu operandi Kremľa pri snahe o likvidáciu kritikov jeho režimu, a to aj v zahraničí,“ povedal Lipavský s tým, že si nikto nemôže dovoľovať vyhrážať sa českým občanom.



Dodal, že Česko navrhne, aby bolo jeho meno zaradené aj na sankčný zoznam EÚ. ČR sa podľa slov Lipavského zaraďuje medzi mimoriadne aktívne krajiny z hľadiska sankčnej politiky a ďalšie návrhy pripravuje.



Hašek v apríli informoval o tom, že sa mu Medvedev vyhrážal vraždou. Ten ho prostredníctvom Osipova označil za rusofóba a duševne chorého človeka a odporučil mu, aby opatrnejšie prechádzal cez cestu, nepil pivo na nepreverených miestach a pravidelne navštevoval psychiatra.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)