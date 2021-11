V Česku riadne fúka, popadali aj vianočné stromčeky

Praha 30. novembra (TASR) - Českú republiku v utorok zasiahlo sneženie spolu so silným vetrom. Počasie na viacerých miestach krajiny spôsobilo problémy najmä v doprave, nehody mali aj tri autobusy a vlak. Spadli aj dva mestské vianočné stromy, informovala televízia Nova.



Pri Plzni sa popoludní prevrátil linkový autobus nabok, ľahšie sa zranili dve dôchodkyne a vodič. Staršie ženy utrpeli zväčša pomliaždeniny, vodič mal porezanú ruku od rozbitého skla, napísal server Novinky.cz. Cestujúcim sa z autobusu podarilo dostať ešte pred príchodom hasičov, väčšinu z nich odtiaľ odviezli príbuzní.



Neďaleko mesta Chrudim skončil autobus v priekope. Viezlo sa v ňom 23 detí, štyri sa ľahko zranili. Jedno z nich odviezla sanitka do nemocnice.



Do priekopy zišiel z cesty aj autobus v Klášterci nad Orlicí v Pardubickom kraji. Bolo v ňom 16 ľudí, ktorí vyviazli bez zranení a odviezol ich okoloidúci autobus.



Hasiči na viacerých miestach krajiny odstraňovali popadané stromy, predovšetkým v oblasti Klatov. Na Šumave narazil do spadnutého stromu vlak s 13 cestujúcimi. Zranenia neutrpel nikto.



V Slanom v stredných Čechách sa zrútil mestský vianočný strom. Stalo sa tak tri dni pred jeho plánovaným rozsvietením. Podľa viceprimátora Radka Vondráčka, ktorého oslovila televízia Nova, bol na vine silný vietor a kaz v kmeni. Polícia nevylučuje, že bude prípad vyšetrovať ako verejné ohrozenie z nedbanlivosti. Ozdobený vianočný strom spadol aj v meste Dubá v Libereckom kraji. Ani v jednom prípade sa nikomu nič nestalo.



Na utorok platí v ČR výstraha meteorológov pred tvorbou snehových jazykov, snežením a silným vetrom, ktorý fúka na väčšine územia s výnimkou niektorých oblastí na Morave a v severných Čechách.