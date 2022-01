Česko zasiahne prudký vietor, možné sú aj škody

Praha 16. januára (TASR) - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval v nedeľu pred silným vetrom, ktorý počas pondelka zasiahne väčšinu územia Česka. Miestami by mal dosahovať rýchlosť 55 až 70 kilometrov za hodinu, informoval server Novinky.cz.



Výstraha platí od pondelkových 05.00 h do 18.00 h. "Čerstvý západný až severozápadný vietor, miestami s nárazmi 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), bude neskôr popoludní a večer od severu slabnúť," uvádza sa v správe ČHMÚ.



Výstraha sa týka väčšiny územia Česka, okrem Karlovarského kraja, väčšiny Plzenského a Královohradeckého kraja a východných častí Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.



Podľa meteorológov hrozí poškodenie stromov a lesných porastov, možné sú aj menšie škody na budovách. Ľudia by si mali dávať tiež pozor na uvoľnené predmety a zlomené vetvy, a to pri cestách pešo aj autom.



"Odporúča sa zaistiť okná, dvere, odstrániť alebo upevniť voľne uložené predmety a pod. Dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe vonku a pri riadení vozidiel. Na horách sa odporúča obmedziť túry a nevydávať sa najmä do hrebeňových partií," poradili meteorológovia.