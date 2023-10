Česko zatiaľ evakuačný let z Izraela nechystá

Praha 9. októbra (TASR) - Česko zatiaľ nepripravuje repatriačný let svojich občanov z Izraela. Občanom ČR sa podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského darí vracať komerčnými letmi. Uviedol to v pondelok pred odchodom do ománskeho Maskatu, kde sa uskutoční ministerské rokovanie EÚ a Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive. Potvrdil tiež, že medzi obeťami v Izraeli aktuálne nie sú žiadni Česi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Čo sa týka prípadných evakuácií, priebežne to vyhodnocujeme, komunikujeme s konkrétnymi ľuďmi, tá možnosť tu vždy existuje, ale nechcem to v tejto chvíli konkretizovať," povedal Lipavský. Doplnil, že počet registrovaných českých občanov v systéme DROZD klesol z nedeľných 198 na 165. "Prikladáme to tomu, že sa občanom darí dostávať z Izraela pomocou komerčných letov. Zároveň v tejto chvíli platí, že medzi českými občanmi v Izraeli neregistrujeme obete," povedal minister.



České ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nevydalo žiadne cestovné odporúčanie pre ľudí, ktorí by sa do Izraela chystali. Podľa Lipavského je nutná obozretnosť. "Každý, kto cestuje, musí používať hlavne vlastný rozum. Ak vidí, že niekde nie je bezpečne, tak si musí zistiť informácie o mieste, kam cestuje," povedal s tým, že rezort vývoj situácie sleduje.



V nedeľu minister telefonoval s izraelským rezortným partnerom Elim Cohenom, ktorého podľa svojich slov ubezpečil, že Česko je pripravené Izraelu pomôcť. Takáto žiadosť podľa Lipavského zatiaľ nezaznela. Rodinám a blízkym obetí vyjadril sústrasť.



Na mimoriadnej rade ministrov zahraničných vecí, ktorú na utorok zvolal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, podľa českého ministra otvoria aj tému financovania programov EÚ v Palestíne. "Avšak nehádžme všetky projekty do jedného vreca. Mnoho projektov na Západnom brehu, povedzme humanitárneho charakteru, je kontrolovateľných. Vieme, kam tie peniaze idú," zdôraznil šéf českej diplomacie.



Lipavský v pondelok cestuje na ministerské rokovanie EÚ a Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive, ktoré sa uskutoční v ománskom Maskate. Podľa ministra budú hovoriť aj o otázkach regionálnej bezpečnosti, možnosti deeskalácie konfliktu či spolupráci v oblasti poskytovania humanitárnej pomoci.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)