Česko závadza povinné rúška počas vyučovania

Praha 17. septembra (TASR) - Rúška na ochranu pred šírením nákazy novým koronavírusom budú musieť od piatka nosiť v Česku žiaci vo všetkých priestoroch škôl, ako aj počas vyučovania. Výnimka bude platiť pre prvý stupeň. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



V ČR bude od piatkovej polnoci obmedzená aj prevádzka krčiem a reštaurácií. Tie budú musieť byť od polnoci do 06.00 h zatvorené.



Väčšina okresov v ČR bude od piatka podľa Vojtěcha zaradená v rámci koronavírusového semaforu do oranžovej zóny s druhým stupňom rizika nákazy. Znamená to počiatočné komunitné šírenie vírusu, píše Deník N.



Minister priznal, že epidemiologická situácia v ČR nie je dobrá a vyjadril obavy, že situácia sa bude zhoršovať, ak sa nebudú dodržiavať preventívne opatrenia.



Vojtěch oznámil, že hotová je už aplikácia s názvom eRouška, ktorú je možné si stiahnuť na všetky typy mobilných telefónov a údaje v nej sú anonymné. Aplikácia upozorní svojich používateľov na možný kontakt s infikovanou osobou.



Česká republika zaznamenala v stredu 2139 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie.



Česku hrozí podľa riaditeľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislava Duška veľké riziko exponenciálneho šírenia koronavírusu, píše portál ČT24. Reprodukčné číslo R udávajúce, koľko ďalších ľudí infikovaná osoba nakazí, je totiž na úrovni 1,6. Dušek poukázal na to, že od 1. septembra sa vírus začal v Česku šíriť omnoho rýchlejšie a nie sú už ohraničené ohniská nákazy.



"Čísla potvrdzujú, že plošné opatrenia sú potrebné, ďalšie sa dajú s veľkou pravdepodobnosťou očakávať. Nosenie rúšok má svoj význam, neprináša prínos len okoliu, ale aj samotnému nositeľovi," uviedol na tlačovej konferencii Roman Chlíbek, vedúci epidemiologickej skupiny pri ministerstve zdravotníctva. Dodal, že "opatrenia je potrebné prijať rýchlo, dôrazne a teraz aj plošne. Nechceme len reagovať, ale aj myslieť dopredu".