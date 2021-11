Česko zažíva zvýšený záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Praha 22. novembra (TASR) - V Česku zaznamenali počas uplynulého víkendu zvýšený záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, a to ako v hlavnom meste Praha, tak aj v regiónoch. V sobotu bolo v tejto krajine celkovo podaných 15.955 vakcín a v nedeľu 10.692. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz.



Ide o nárast oproti predošlej sobote, keď bolo v ČR podaných 13.006 vakcín, i predošlej nedeli, keď sa dalo zaočkovať 8827 ľudí.



Dlhé rady tých, ktorí sa v hlavnom meste chceli zaočkovať bez registrácie, sa cez víkend tvorili v očkovacom centre na pražskej hlavnej železničnej stanici aj v nákupnom stredisku Westfield Chodov. Prevažovali medzi nimi osoby v strednom a mladšom veku, pričom na stanicu prišlo aj dosť cudzincov, uvádzajú Novinky.cz.



V očkovacom centre na pražskej hlavnej stanici, ktoré prevádzkuje Fakultná nemocnica Bulovka, aplikujú zdravotníci záujemcom jednodávkovú vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson. Hovorkyňa zmienenej nemocnice uviedla, že v sobotu tam zaočkovali 464 osôb a v piatok 449. Upozornila, že priebeh vakcinácie spomaľujú ľudia, ktorí prídu bez platných dokumentov. Česi na zaočkovanie potrebujú občiansky preukaz a kartu poistenca, cudzinci pas.



V nákupnom centre Westfield Chodov podávajú záujemcom dvojdávkovú vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech zdravotníci z českého Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). V sobotu zaočkovali 1108 ľudí. V piatok na tomto mieste podali vakcínu 1367 ľuďom, čo Novinky.cz označili za "očkovací rekord".



Portál Novinky.cz ďalej v súvislosti so zvýšeným záujmom o očkovanie registrovaným v krajine zmieňuje tiež mestá Olomouc, Ostrava, Havířov, Brno či České Budejovice.



Od pondelka začali v ČR platiť prísnejšie epidemiologické obmedzenia. Na celom území krajiny platí povinné testovanie neočkovaných zamestnancov a plošné každotýždenné testovanie žiakov a študentov základných a stredných škôl. Vláda odporučila prácu z domu pre zamestnancov štátnych úradov.



Zároveň sa už neuznávajú – až na stanovené výnimky – testy na COVID-19 ako potvrdenie o bezinfekčnosti. Pri vstupe do prevádzok, kde sa poskytujú služby, na hromadné podujatia alebo do gastronomických a ubytovacích zariadení sa ľudia musia preukazovať dokladom o kompletnom očkovaní proti covidu alebo potvrdením, že túto chorobu prekonali v posledných šiestich mesiacoch.