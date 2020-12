Česko zaznamenalo 4745 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 5. decembra (TASR) – V Česku v piatok zaznamenali 4745 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 280 viac ako pred týždňom, a podľa zatiaľ neúplných údajov tiež 48 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v sobotu ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Počet nových prípadov v porovnaní s minulým týždňom podľa týchto údajov stúpol druhý deň po sebe, pričom reprodukčné číslo koronavírusu sa zvýšilo na 0,96, informoval server iDnes.cz.



V Českej republike sa od začiatku pandémie novým koronavírusom nakazilo 542 406 ľudí a umrelo 8738 osôb, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19. Dosiaľ sa v krajine vyliečilo 473 994 pacientov a v súčasnosti tam evidujú 59 674 aktívnych prípadov nákazy.



Do piatka 18:02 bolo v českých nemocniciach hospitalizovaných 4439 pacientov, z nich 582 bolo v ťažkom stave alebo si vyžadovali intenzívnu starostlivosť.



Česko od štvrtka v rámci svojho Protiepidemického systému (PES) prešlo zo štvrtého (červeného) na tretí (oranžový) z celkovo piatich stupňov. S obmedzeniami počtu zákazníkov a návštevníkov sa tak mohli otvoriť obchody, služby a reštaurácie, no tiež múzeá či pamiatky.



Podľa sobotňajších údajov sa za uplynulý deň index systému PES zvýšil o dva body na aktuálnych 59, teda tesne pod hranicu štvrtého stupňa, po tom, ako sa takmer dva týždne držal na hodnote 57.