Česko zaznamenalo od januára do septembra rekordný úbytok obyvateľstva

Praha 30. decembra (TASR) — Počet obyvateľov Českej republiky sa za prvých deväť mesiacov tohto roka znížil o 3318. Úbytok populácie prirodzenou cestou bol podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnených v pondelok rekordný. V ČR tak k 30. septembru žilo 10.897.237 osôb, informuje TASR na základe správy portálu Novinky.cz.



Od januára do septembra 2024 podľa ČSÚ každý mesiac zomrelo viac ľudí ako sa ich narodilo. Česko tak prirodzene strácalo obyvateľov. V úhrne išlo za trištvrte roka o úbytok v rekordnej výške približne 18.300 obyvateľov, uviedla Michaela Němečková z oddelenia demografickej štatistiky ČSÚ.



Od januára do septembra sa narodilo 64.236 detí, čo je v medziročnom porovnaní o osem percent menej. Zomrelo 82.550 osôb. Najväčší úbytok počtu obyvateľov prirodzenou cestou bol doteraz zaznamenaný v pandemickom roku 2021, keď predstavoval 17.900 osôb.



Do Česka sa za prvých deväť mesiacov tohto roka prisťahovalo 98.520 osôb, vysťahovalo sa 83.524 ľudí. Koncom marca skončila mnohým ukrajinským utečencom platnosť povolení na dočasný pobyt a o predĺženie nepožiadali. Vlani za rovnaké obdobie bolo kladné saldo migrácie vyše 74.000 osôb.



Občania ČR uzavreli 38.097 sobášov, čo je o desať percent menej ako v rovnakom období vlaňajšia. Rozvedených bolo 15.185 manželstiev, medziročne je to o päť percent viac. Mimo manželstva sa narodilo 46,8 percenta detí.