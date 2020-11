Česko zaznamenalo za nedeľu 6542 nových prípadov koronavírusu

Praha 2. novembra (TASR) - Česká republika počas nedele zaznamenala ďalších 6542 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informoval v pondelok server Novinky.cz.



V krajine podľa údajov ministerstva zdravotníctva evidujú 180.797 aktívnych prípadov a 157.418 osôb sa z ochorenia vyliečilo. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 341.644 ľudí a 3429 zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19. Hospitalizovaných je 7370 pacientov.



Reprodukčné číslo vírusu (R0) v nedeľu kleslo na hodnotu 1, uvádza server Novinky.cz s odvolaním sa na údaje portálu Data Against Covid. Toto číslo udáva, koľko ďalších osôb môže infikovať jeden nakazený.



Oficiálnu hodnotu čísla R zverejňuje Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) ČR raz týždenne, väčšinou v piatok. Novinky.cz pripomínajú, že hodnotu R0 zverejnili na základe údajov z portálu Data Against Covid, preto sú možné menšie rozdiely.



Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu v krajine o ďalšie tri týždne - do piatka 20. novembra.



Núdzový stav umožňuje vláde nariaďovať napríklad uzavretie podnikov či pracovnú povinnosť niektorým skupinám obyvateľstva. Školy a väčšina obchodov v ČR zostávajú zatvorené a obmedzený je i voľný pohyb osôb.