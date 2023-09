Česi zintenzívnia kontroly na východných a západných hraniciach

Praha 27. septembra (TASR) - Česko v reakcii na vysoký počet zadržaných prevádzačov výrazne zvýši kontrolu na svojich východných a západných hraniciach a bude pokračovať v spoločných prihraničných hliadkach so slovenskými aj s nemeckými kolegami. V stredu to oznámil český policajný prezident Martin Vondrášek. Stále kontroly na hraniciach však zatiaľ nepovažuje za nevyhnutné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Robíme náhodné kontroly počnúc včerajším dňom na celej slovenskej hranici, celkom na 12 hraničných priechodoch – na deviatich cestných a troch železničných - s cieľom, ak to bude možné, predchádzať nelegálnemu tranzitu cudzincov cez naše územie ďalej na západ," uviedol Vondrášek.



Na rokovaní s nemeckým policajným prezidentom Dieterom Romannom sa dohodli na intenzívnejšej spolupráci proti nelegálnej tranzitnej migrácii s nemeckou políciou. "Od dnešného dňa sú uskutočňované intenzívne náhodné kontroly na diaľniciach D7 a D8, lebo hlavná migračná trasa vedie z južnej Moravy cez Vysočinu, Prahu primárne do Saska. Preto došlo k dohode o rozšírení počtu spoločných hliadok," dodal český policajný prezident.



S Romannom sa podľa jeho slov zhodli, že znovuzavedenie kontrol na hraniciach medzi ČR a Nemeckom zatiaľ nehrozí, ale je potrebné významne posilniť policajnú činnosť v oblasti náhodných kontrol či pátrania v blízkosti štátnej hranice. Podľa jeho slov sa zlepšila aj spolupráca so slovenskou políciou.



"Spolupráca so slovenskou políciou bola vlani veľmi problematická, tento rok by som povedal štandardná. Vlani Slovensko nerešpektovalo readmisné záväzky a v tomto čase (pred rokom) nám prevzalo späť na Slovensko len 78 nelegálnych migrantov, ktorí preukázateľne vstúpili na naše územie zo Slovenska. Tento rok sme v rámci readmisných dohôd vrátili na Slovensko 980 nelegálnych migrantov," spresnil český policajný prezident.



Podľa Vondráška bolo za rovnaké obdobie vlani na území ČR zaistených vyše 11.000 nelegálnych migrantov, v tomto roku vyše 2600. Vlani v Česku zachytávali asi 300 migrantov denne, teraz asi 250 za týždeň. Počty zadržaných prevádzačov však prekročili ich celkový počet za celý rok 2022. Vlani ich bolo 248 a tento rok už 282.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)