Česko zmenilo názor, testy na covid budú aj od 1. septembra bezplatné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 23. augusta (TASR) - Testy na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 budú v Česku aj po 1. septembri hradené zo zdravotného poistenia. Po rokovaní vlády to uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, podľa ktorého je dôvodom tohto rozhodnutia zhoršujúca sa epidemiologická situácia v okolitých krajinách.Ako pripomína spravodajský server iDnes.cz, vláda ČR minulý týždeň avizovala, že testy budú od 1. septembra z poistenia hradené len ľuďom do 18 rokov alebo tým, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať, prípadne očkovanie ešte nemajú dokončené.vysvetlil zrušenie avizovanej zmeny Vojtěch, ktorého cituje server Novinky.cz.České opozičné strany predtým opakovane vyzvali vládnu koalíciu, aby poisťovne aj naďalej hradili testy všetkým občanom, pripomína iDnes.Obyvatelia ČR majú v súčasnosti hradené z verejného zdravotného poistenia mesačne dva testy na covid metódou PCR a štyri antigénne.Vláda zároveň schválila predĺženie odpustenia dane DPH pre respirátory triedy FFP2 a vyššej, a to do konca októbra. Toto opatrenie vláda zaviedla na začiatku februára a pôvodne malo trvať dva mesiace.Českí hygienici v nedeľu vykonali viac ako 57.000 testov na koronavírus, pozitívnych bolo 107 z nich. To je o 31 prípadov viac ako predchádzajúcu nedeľu.Od začiatku vlaňajšieho marca, keď sa v Česku objavili prvé prípady nákazy, bolo v krajine potvrdených takmer 1,68 milióna prípadov infekcie, pričom na covid zomrelo 30.385 ľudí. Úmrtí za uplynulý týždeň pribudlo deväť; posledné v piatok.