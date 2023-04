Česko zníži úroveň diplomatických vzťahov s Bieloruskom

Praha 19. apríla (TASR) - Česko po štrnástich rokoch zníži úroveň diplomatických vzťahov s Bieloruskom. Do krajiny nevyšle nového veľvyslanca, ale len diplomata v nižšej funkcii – na úrovni chargé d'affaires. S odvolaním sa na server Seznam Zprávy o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zastupiteľský úrad v Minsku povedie dlhoročný diplomat a bývalý námestník ministerstva zahraničných vecí Tomáš Kryl. Informáciu potvrdil aj rezort. "Pán Kryl sa pripravuje na odjazd, detaily vyslania komentovať nebudeme," uviedol hovorca ministerstva Daniel Drake.



Ako uvádzajú Seznam Zprávy, ide o symbolické vyjadrenie chladných diplomatických vzťahov.



Ešte začiatkom tohto roka zastupoval Česko v Bielorusku veľvyslanec Tomáš Pernický. Toho si však vybral prezident Petr Pavel do funkcie šéfa protokolu na Pražskom hrade. Ministerstvo sa potom rozhodlo ho v najvyššej diplomatickej funkcii nenahradiť. Kryl tak nebude musieť žiadať o takzvaný agrément, ktorý by musel podpísať prezident Alexandr Lukašenko.



Vzťahy Česka s Bieloruskom sú aktuálne pre bieloruskú podporu ruskej agresie na Ukrajine zložité. Vlažné však boli aj pred začiatkom invázie z dôvodu Lukašenkovho autoritárskeho vládnutia. Česká diplomacia podľa servera dlhodobo podporuje demokratizačné snahy v Bielorusku a tiež miestnych disidentov.



Podľa webovej stránky rezortu diplomacie má Bielorusko v Prahe aktuálne zastúpenie tiež len na úrovni chargé d'affaires.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)