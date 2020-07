Česko opätovne zavádza povinné nosenie rúšok na hromadných akciách

Praha 23. júla (TASR) - Vzhľadom na nárast prípadov nákazy novým koronavírusom ohlásila česká vláda vo štvrtok nové plošné opatrenia. Od soboty bude v krajine znova povinné nosiť rúška na hromadných akciách s účasťou nad 100 osôb a od pondelka bude platiť obmedzenie vnútorných akcií na maximálne 500 účastníkov. Oznámil to minister zdravotníctva Adam Vojtěch, podľa ktorého ide o reakciu na nepriaznivý vývoj epidémie.



Informácie priniesli spravodajské servery Denikn.cz a Novinky.cz.



"Vnímame, že existuje riziko komunitného šírenia. Musíme preto zaviesť nejaké preventívne opatrenia. Rozhodol som sa, že s účinnosťou od sobotu dôjde k zavedeniu plošnej povinnosti ochrany nosa a úst vo vnútorných priestoroch," povedal Vojtěch na tlačovej konferencii.



Minister zdôraznil, že na miestach, kde sa koncentruje väčší počet ľudí, je výrazný potenciál nákazy. Spomenul to v súvislosti s klubom v Prahe, kde sa podľa neho na párty nakazilo 98 ľudí, píšu Novinky.cz.



Situácia však podľa Vojtěcha zatiaľ nie je alarmujúca, ako to skôr v priebehu dňa zhodnotil český minister vnútra Jan Hamáček. Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že hoci sú nárasty pacientov s chorobou COVID-19 v ČR relatívne vysoké, darí sa chrániť rizikové skupiny obyvateľstva a nestúpajú počty hospitalizovaných ľudí či pacientov v ťažkom stave.



Aktuálne v Česku evidujú viac ako 5000 aktívnych prípadov nákazy novým koronavírusom a v uplynulých dňoch v krajine výrazne vzrástol aj počet novodiagnostikovaných prípadov. V stredu ich pribudlo 247.