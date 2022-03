Česko zvažuje kroky voči Rusku za poškodenie konzulátu v Charkove

Praha 4. marca (TASR) - Česká republika zvažuje, aké kroky podnikne voči Ruskej federácii za poškodenie konzulátu v ukrajinskom Charkove. V piatok to uviedol český premiér Petr Fiala. Zároveň však zdôraznil, že vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou pod taktovkou Severoatlantickej aliancie (NATO) nepripadá do úvahy. TASR o tom informovala na základe tlačového brífingu predsedu českej vlády po návšteve centra pre ukrajinských utečencov v Hradci Králové.



"Zvažujeme všetky kroky, ktoré máme k dispozícii, aby sme dali najavo svoj nesúhlas. ČR má už od kauzy Vrbětice (výbuchy v muničných skladoch z roku 2014, za ktorými podľa ČR stoja agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU) vzťahy s Ruskou federáciou na najnižšej úrovni a my sme urobili ešte ďalší krok. Ako jedna z prvých krajín sme zrušili ruské konzuláty v Karlových Varoch a v Brne a zastavili činnosť našich konzulátov v Jekaterinburgu a Petrohrade. Robíme čo môžeme, ale tie kroky musia ísť jeden po druhom," uviedol Fiala s tým, že na mieste je podľa neho aj otázka vyhostenia ruského veľvyslanca z Prahy.



Mesto Charkov čelilo v uplynulých dňoch intenzívnemu ostreľovaniu zo strany ruskej armády. Pri jednom z raketových útokov bol v utorok poškodený aj honorárny konzulát ČR. Na svojom webe to v piatok oznámil rezort českej diplomacie. Český konzul a jeho asistent sú podľa ministerstva v poriadku a neutrpeli zranenia.



Premiér Fiala zároveň v piatok odsúdil útok na Záporožskú jadrovú elektráreň. "Nočný útok ruských jednotiek na najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe naplno ukazuje, aký nebezpečný postup Vladimir Putin zvolil, a že žiadne pravidlá a dohody pre neho neplatia. Západ musí postupovať jednotnejšie a rozhodnejšie ako inokedy. Jedine tak môžeme obnoviť nádej na diplomatické riešenie," uviedol Fiala na sociálnej sieti Facebook.



V Česku začal v piatok od polnoci platiť núdzový stav, ktorý tamojšia vláda vyhlásila v stredu pre efektívnejšiu starostlivosť o utečencov z Ukrajiny. Platiť by mal zatiaľ tridsať dní. Špeciálne víza už v ČR dostalo takmer 22.000 Ukrajincov utekajúcich pred ruskou agresiou, pripomenula televízia ČT24.