Česká vláda zvažuje povinné očkovanie pre seniorov a vybrané profesie

Praha 23. novembra (TASR) - Česká vládna rada pre zdravotné riziká podporila zavedenie povinného očkovania proti novému koronavírusu pre ľudí starších ako 60 rokov. Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal český premiér Andrej Babiš, informuje spravodajský portál Novinky.cz.



Predseda vlády ČR doplnil, že ministerstvo zdravotníctva najneskôr v priebehu budúceho utorka rozhodne aj vo veci povinnej vakcinácie proti covidu pre určité profesie. Išlo by napríklad o zdravotníkov či pracovníkov integrovaného záchranného systému a zamestnancov sociálnych služieb.



Povinné očkovanie pre niektoré profesijné skupiny by malo podľa Babiša vstúpiť do platnosti vo februári budúceho roku, čiže v rovnakom termíne ako v Rakúsku, kde sa však počíta s povinnosťou pre všetkých obyvateľov.



Babiš tiež uviedol, že od decembra by sa mal skrátiť interval na podávanie tretej dávky vakcíny z terajších šiestich na päť mesiacov od podania druhej dávky.



Česká vláda pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu rokovala v priebehu pondelka o možnom vyhlásení núdzového stavu, čo však nakoniec neurobila. Babiš to vysvetlil, že nemá dostatočnú podporu ani na zavedenie lockdownu.