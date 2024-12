Česko zvažuje, že pozastaví financovanie ICC

Praha 3. decembra (TASR) - Česko zvažuje, že pozastaví financovanie Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu. Dôvodom je zatykač, ktorý ICC vydal na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a exministra obrany Joava Galanta. V pondelok o tom napísal server Seznam Zprávy s odvolaním sa na diplomatické zdroje a pripravované uznesenie v parlamente, píše TASR.



ICC v novembri vydal zatykače na Netanjahua, Galanta i vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas Muhammada Dajfa pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas konfliktu v Pásme Gazy. Izrael popiera, že by sa v Pásme Gazy dopustil vojnových zločinov.



Český premiér Petr Fiala v reakcii na vydanie zatykačov vyhlásil, že toto rozhodnutie ICC oslabuje jeho autoritu v iných prípadoch. Za nešťastné ho označila aj ministerka obrany ČR Jana Černochová.



ČR podľa ministerstva zahraničných vecí každoročne posiela na chod ICC približne 30 miliónov korún (1,2 milióna eur). Diplomatické zdroje, ktoré citovali Seznam Zprávy, sa zhodujú, že o tieto prostriedky by súd teraz mohol prísť.



Podpredseda Poslaneckej snemovne Jan Bartošek (KDÚ-ČSL) pripravuje uznesenie, ktorým by chcel na situáciu ohľadom zatykačov haagskeho súdu oficiálne reagovať. "Diskusie o možnom riešení na základe mojej iniciatívy prebiehajú, ale musia byť v súlade s postojom ministerstva zahraničných vecí a vlády," uviedol pre český server.



Bartošek už predtým na sociálnej sieti X odporučil pozastaviť finančný príspevok ČR na činnosť ICC a vyzval vládu i ministerstvo, aby zvážili dočasné pozastavenie účasti ČR na zhromaždení zmluvných strán Rímskeho štatútu.



Poslanci by podľa portálu mohli o prípadnom uznesení hlasovať v dohľadnej dobe, a to už tento týždeň. V snemovni sa však bude debatovať o rozpočte, a preto nie je isté, či sa rokovania zamerajú aj na záležitosť týkajúcu sa ICC.



Uznesenie, pokiaľ sa vôbec prijme, nie je pre vládu záväzné. V prípade vystúpenia z ICC je však rozhodujúci parlament, a nie vláda. Ako portálu potvrdila hovorkyňa českej diplomacie Mariana Wernerová, o českej účasti na zhromaždení zmluvných strán ICC rozhoduje Poslanecká snemovňa a Senát ústavnou väčšinou.



Pozastavením financovania ICC by ČR o svoje členstvo neprišlo. O tomto môže podľa Wernerovej rozhodnúť iba zmluvná strana, teda Česko. Praha by však stratila napríklad hlasovacie práva, objasnila hovorkyňa.