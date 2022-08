Česko zvolá mimoriadne rokovanie ministrov EÚ pre energetiku

Praha 26. augusta (TASR) - Česká republika ako predsednícka krajina Rady Európskej únie zvolá mimoriadne rokovanie Rady ministrov EÚ pre energetiku. Oznámil to v piatok na sociálnej sieti Twitter český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Po dohode s Ursulou von der Leyenovou zvoláme ako predsednícka krajina EÚ urýchlené rokovanie Rady ministrov pre energetiku, ktoré sa bude venovať konkrétnym mimoriadnym opatreniam riešenia energetickej situácie," napísal na Twitteri Fiala.



"Sme v energetickej vojne s Ruskom, ktorá poškodzuje celú EÚ. Preto je potrebné hľadať riešenie aj na úniovej úrovni," uviedol minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. Spresnil, že po dohode s eurokomisiou a predsedom vlády navrhne zvolať mimoriadne rokovanie na čo najbližší dátum.



O energetickej kríze hovoril v piatok v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR minister spravodlivosti Pavel Blažek. "Ak vláda nevyrieši krízu v energetike, aj tak tu dlho nebude," povedal Blažek s tým, že si je tohto rizika vedomý, a tak chce urobiť všetko pre to, aby k tomu nedošlo.



Opozíciu požiadal, aby nevyhrocovala politickú situáciu pred komunálnymi a senátnymi voľbami, ktoré budú v septembri. Súhlasí s úvahami o stanovení maximálnych cien. Vládu na to v piatok vyzvala Asociácia krajov ČR na čele s Juhočeským hajtmanom Martinom Kubom.