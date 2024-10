Českom sa naďalej šíri horúčka oviec, v krajine je už 45 ohnísk

Praha 7. októbra (TASR) - Českom sa stále šíri katarálna horúčka oviec. V uplynulom týždni pribudlo ďalších 17 ohnísk tejto nákazy, celkom ich je v ČR už 45. V pondelok to uviedla česká Štátna veterinárna správa (SVS), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V uplynulom týždni pribudlo v ČR celkom 17 nových ohnísk katarálnej horúčky oviec (deväť z nich v Karlovarskom kraji, štyri v Libereckom kraji, tri v Plzenskom a jedno s Úsťanskom kraji). V nových ohniskách sa nachádza viac než 4000 kusov dobytka," uviedla SVS s tým, že vo všetkých hospodárstvach boli prijaté opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu nákazy.



Ochorenie sa do ČR vrátilo začiatkom septembra po 15 rokoch. Prvé ohnisko SVS potvrdila na farme v Jindřichoviciach v okolí Sokolova v Karlovarskom kraji. Nákaza sa postupne rozšírila v západnej časti Česka do 45 ohnísk, v ktorých sa nachádza približne 6900 zvierat. Živé zvieratá zo zasiahnutej oblasti sa počas platnosti opatrenia nemôžu premiestňovať do iných chovov.



Choroba sa v Česku vyskytovala v rokoch 2007 až 2009, postupne bolo potvrdených 14 ohnísk. Od apríla 2013 bola ČR opäť považovaná za krajinu bez výskytu tejto nákazy. Proti aktuálne šíriacemu sa typu zatiaľ podľa českého ministerstva poľnohospodárstva neexistuje schválená vakcína, ktorá by obchodovanie so zvieratami umožnila.



Katarálna horúčka oviec je vírusové ochorenie domácich a divoko žijúcich prežúvavcov. Postihuje predovšetkým ovce, kozy a dobytok. Ochorenie sa prenáša hmyzom a prejavuje sa horúčkou, zápalmi a opuchmi v oblasti ústnej dutiny, nozdier viečok či uší.