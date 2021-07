Českom sa opäť preženú búrky, vydali výstrahy pred povodňami

Praha 16. júla (TASR) - Česko počas piatku a nadchádzajúceho víkendu opäť zasiahnu silné búrky, ktoré môžu spôsobiť rozvodnenie vodných tokov. Informovala o tom spravodajská stanica ČT24.



Podľa nových výstrah, ktoré vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), budú búrky v piatok najsilnejšie v oblasti Jeseníkov na severovýchode krajiny. V sobotu a v nedeľu dopoludnia budú intenzívne zrážky vo väčšine Čiech a na juhozápade Moravy.



Úhrny zrážok by však mali byť menšie než pri búrkach z prvej polovice tohto týždňa, pričom aj hladiny riek pravdepodobne dosiahnu len prvý, výnimočné druhý stupeň povodňovej aktivity.



V piatok platia výstrahy od 12.00 h do 22.00 h pre Olomoucký a Moravskosliezsky kraj, ako aj pre mesto Králíky v Pardubickom kraji. Naprší približne 30 milimetrov zrážok, podľa výstrahy hrozí vytopenie pivníc či ojedinelé rozvodnenie malých tokov.



V sobotu a v nedeľu meteorológovia očakávajú väčší úhrn zrážok, v krátkej dobe má napadnúť až 45 milimetrov. Výstraha bude platiť od 9.00 h v sobotu až do 10.00 h v nedeľu pre väčšinu ČR s výnimkou Karlovarského, Ústeckého, Zlínskeho a juhovýchodnej časti Juhomoravského kraja.



Po prívalových dažďoch sa môžu opäť rozvodniť niektoré rieky. Od piatkového popoludnia platí výstraha ČHMÚ pred povodňami na vodných tokoch, ktoré tečú z oblasti Jeseníkov a z pohoria Králický Sněžník. V sobotu a nedeľu bude táto výstraha platiť na väčšine územia Čiech s výnimkou severovýchodu a na západe Moravy.