Českom sa prehnali búrky, Prahu zalialo 100 mm vody

Praha 25. júna (TASR) - Silné dažde a búrky zasiahli v noci na sobotu Českú republiku, píše spravodajský server iDNES.cz. Za uplynulých 24 hodín napršalo najviac na stanici Praha-Komořany, a to 100,8 mm; najintenzívnejšie pršalo na juhočeskom Boubíne, uviedol na Twitteri Český hydrometeorologický ústav. V okolí Prahy stúpli hladiny malých tokov, napríklad riečka Botič je na treťom povodňovom stupni.



Zvýšený počet výjazdov mali stredočeskí hasiči. Väčšinou pomáhali pri odstraňovaní padnutých stromov a odčerpávaní vody z pivníc. Od piatka 11.00 do sobotných 06.30 h zasahovali hasiči v Stredočeskom kraji pri takmer 150 udalostiach, z toho v 104 prípadoch išlo o technickú pomoc.



Najviac prípadov bolo v okrese Praha-západ, uviedla podľa iDNES.cz hovorkyňa stredočeských hasičov Sýkora Fliegerová.



Podľa meteorológov bude v stredných Čechách intenzívne pršať až do sobotných predpoludňajších hodín. Pred víkendom vydali meteorológovia výstrahu, že piatkové búrky môžu byť mimoriadne silné a spojené s prívalovým dažďom.



Pražskí hasiči v sobotu ráno tweetovali, že v priebehu noci monitorovali celý rad vodných tokov, predovšetkým prítoky Vltavy – už uvedený Botič či Kunratický potok. Nikto však nebol zachraňovaný ani evakuovaný.



Juhočeskí hasiči mali zase v piatok večer pre silné dažde a búrky takmer 70 výjazdov. Odpratávali popadané stromy, čerpali vodu zo zaplavených pivníc a čistili strechy panelových domov, kam voda vytekala výťahovými šachtami, približuje iDNES.cz.