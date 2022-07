ČESKOM SA PREHNALI BÚRKY: Bez elektriny zostali tisíce domácností

Praha 1. júla (TASR) - Územie Českej republiky v piatok zasiahli silné búrky a prívalové dažde. V ich dôsledku bolo v piatok večer v Královohradeckom kraji bez elektriny zhruba 5000 domácností. V okolí Břeclavi padali trojcentimetrové krúpy a pre búrky museli v Brne prerušiť hudobný festival Beats for love. TASR informuje na základe správy českého spravodajského serveru iDNES.cz.



Prvá búrka sa krátko po 13.00 h prehnala cez okres Mladá Boleslav. Zostali po nej polámané konáre, ktoré dočasne znepriechodnili železničnú trať medzi Prahou a Turnovom.



Veľmi silné búrky s krúpami a prívalovým dažďom sa vyskytli popoludní v okrese Benešov. Silné búrky sa vytvárali aj pri mestách Litomyšl, Ústí nad Orlicí a v Šumperku.



V Moravskoslezskom kraji museli po búrkach zasahovať miestne hasičské zložky, najviac v Českom Těšíne a Karvinej, kde odstraňovali popadané stromy. V Sliezsku padali dvojcentimetrové krúpy.



Zhruba o 20.00 h postupovala silná búrka so znakmi supercely cez Břeclavský okres pri slovenských hraniciach. Padali tam trojcentimetrové krúpy. Nárazový vietor dosahoval rýchlosť 80 kilometrov za hodinu, uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).



Výstraha pred veľmi silnými búrkami platí v Českej republike do soboty 1.00 h.