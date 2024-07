Českou snemovňou prešla v prvom kole mediálna novela, zvyšuje koncesie

Praha 12. júla (TASR) - Českou poslaneckou snemovňou v piatok prešla v prvom čítaní mediálna novela, na základe ktorej by sa mali zvýšiť koncesionárske poplatky pre verejnoprávne médiá. Podľa koalície je cieľom zaistiť stabilitu, nezávislosť a udržateľnosť financovania médií verejnej služby. Opozícia je proti, chce ich financovať zo štátneho rozpočtu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Debatu o koncesiách poslanci začali už vo štvrtok, keď o nej rokovali viac než 14 hodín. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v pléne vystupoval dlhšie než štyri hodiny. "Súčasný návrh na zvyšovanie koncesionárskych poplatkov, ktorý tak vehementne presadzuje Fialova vláda, nie je nič iné než snaha korumpovať a ešte viac si k sebe pripútať Českú televíziu a Český rozhlas predovšetkým pred voľbami do Poslaneckej snemovne na jeseň budúceho roka," vyhlásil Babiš.



Podľa ministra kultúry Martina Baxu poplatok, práve naopak, médiá verejnej služby od politického zásahu vzďaľuje. Šéfka snemovne Markéta Pekarová Adamová si myslí, že Babiš chce postupovať rovnako ako maďarská či slovenská vláda. "Nedopustíme, aby sa u nás stalo to isté, čo na Slovensku alebo v Orbánovom Maďarsku. Tam vládnuce strany de facto zlikvidovali slobodu médií verejnej služby. Andrej Babiš by rád šiel rovnakou cestou," napísala na svojej sociálnej sieti.



Šéf rezortu kultúry pripomenul, že koncesie sa nezvyšovali v prípade televízie od roku 2008 a v prípade rozhlasu od roku 2005. Podľa podpredsedu hnutia ANO a tieňového premiéra Karla Havlíčka je tento argument irelevantný. Najprv by sa podľa neho mala riešiť úloha verejnoprávnych médií a ich nová programová štruktúra, potom rozpočet a až nakoniec spôsob financovania.



Televízny poplatok by sa podľa novely mal od budúceho roka zvýšiť o 15 korún na 150 korún (5,92 eur) a rozhlasový o 10 korún na 55 korún (2,17 eur). Platiť by ho mali nielen majitelia rozhlasových a televíznych prijímačov, ale aj tie domácnosti, v ktorých niekto vlastní zariadenie schopné prijímať online vysielanie, teda tablet či smartfón. Zavádza tiež valorizáciu poplatkov v prípade, že by inflácia od poslednej zmeny prevýšila šesť percent.







(1 EUR = 25,361 CZK)