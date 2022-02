Českú cenu Ferdinanda Peroutku dostali dvaja zahraniční redaktori

Praha 7. februára (TASR) - Českú novinársku cenu Ferdinanda Peroutku za rok 2021 získali v pondelok zahraniční redaktori – Tereza Engelová z portálu Hlídací pes a Martin Řezníček z Českej televízie (ČT). TASR tieto informácie získala z oficiálnej webovej stránky Spoločnosti Ferdinanda Peroutku.



"Práca zahraničných redaktorov býva, bohužiaľ, často prehliadaná. Priestor a čas venovaný udalostiam zo sveta sa vo všetkých domácich médiách zmenšuje, pričom príkladov vynikajúcej novinárskej práce redaktoriek a redaktor rozhodne nie je málo. Tohtoroční laureáti to svojím konaním dokazujú," uviedla Spoločnosť Ferdinanda Peroutku v správe, v ktorej informuje o udelení tohtoročnej ceny.



Tereza Engelová vyštudovala žurnalistiku na Karlovej univerzite v Prahe. Počas svojej kariéry pôsobila istý čas v Českej televízii a pracovala tiež ako dopisovateľka pre rôzne české médiá. Istú dobu žila v Pakistane a približne rok strávila v tureckom meste Gaziantep, ktoré sa nachádza blízko sýrskych hraníc.



V roku 2018 získala novinársku cenu v kategórii Najlepšia reportáž, a to za sériu reportáží z konfliktom zmietanej Ukrajiny. V súčasnosti pôsobí ako redaktorka nezávislého českého spravodajského portálu HlídacíPes.org.



Martin Řezníček je jednou hlavných tvárí českej spravodajskej stanice ČT, v ktorej pôsobí od roku 2006. V rokoch 2013 až 2017 pôsobil ako spravodajca ČT v Spojených štátoch a po návrate do vlasti začal moderovať hlavnú spravodajskú reláciu ČT Udalosti a reláciu Udalosti, komentáre na kanály ČT24. V novembri minulého roka sa stal vôbec prvým zástupcom Českej televízie v spravodajskom výbore Európskej vysielacej únie (EBU).



Ferdinand Peroutka (1895-1978), ktorého meno nesie ocenenie, bol jedným z významných predstaviteľov českej demokratickej žurnalistiky, autorom zásadného diela Budovanie štátu o vzniku a prvých rokoch niekdajšieho Československa.



Cena Ferdinanda Peroutku sa udeľuje od roku 1995 pri príležitosti výročia jeho narodenia. Ocenené osobnosti by mali vynikať vlastnosťami podobnými ako Peroutka, a teda bezúhonnosťou pred zákonom i svedomím a vysokou mravnou integritou vylučujúcou rozpor medzi slovami a činmi. Takisto musia vychádzať z demokratických zásad odmietajúcich akékoľvek prejavy totalitarizmu a kultúrnej, národnostnej či politickej neznášanlivosti.