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Českú ministerku napadla žena, polícia vylúčila politický motív

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Na snímke Zuzana Mrázová. Foto: TASR - Maroš Herc

Kriminalisti ženu obvinili z nebezpečného vyhrážania sa a podali návrh na vzatie do väzby, čo však štátny zástupca neakceptoval.

Autor TASR
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Praha 12. júna (TASR) - Českú ministerku pre miestny rozvoj Zuzanu Mrázovú počas uplynulého víkendu slovne aj fyzicky napadla 44-ročná žena. Stalo sa to v meste Bílina v Úsťanskom kraji, kde politička býva. V piatok o incidente informovala česká polícia na sociálnej sieti X s tým, že k zraneniam nedošlo. Ministerka sa zúčastnila aj na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi v Poslaneckej snemovni, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Teplickí policajti preverujú incident, ktorý sa stal počas víkendu v Bíline. Podozrivá 44-ročná žena slovne a fyzicky napadla ministerku pre miestny rozvoj Zuzanu Mrázovú. Konflikt sa, našťastie, zaobišiel bez zranení. Kriminalisti preverujú okolnosti a motív samotného napadnutia,“ uviedla na sieti X polícia.

Na základe doterajších zistení je podľa nej možné vylúčiť, že by išlo o politicky motivovaný čin. Kriminalisti ženu obvinili z nebezpečného vyhrážania sa a podali návrh na vzatie do väzby, čo však štátny zástupca neakceptoval. „Vzhľadom na osobnosť obvinenej policajti kontaktovali poskytovateľa zdravotníckych služieb a ženu sa podarilo hospitalizovať podľa zákona o zdravotníckych službách v zdravotníckom zariadení,“ dodala polícia.


(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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