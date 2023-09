Česku ponúkam cestu Orbána, vyhlásil organizátor protestu v Prahe

Praha 16. septembra (TASR) - Českej republike ponúkam cestu Viktora Orbána, vyhlásil šéf mimoparlamentnej strany Právo, Rešpekt, Odbornosť (PRO) Jindřich Rajchl, keď dav demonštrantov z protestu Česko proti vláde dorazil v sobotu večer z Václavského námestia na Letenskú pláň, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rajchl považuje spôsob vládnutia maďarského premiéra Viktora Orbána za overenú a funkčnú cestu, ktorá by mala byť pre Česko vzorom. Protestujúcim ľuďom prisľúbil, že ak sa dostane do vlády, chce ČR viesť rovnakým spôsobom.



Okrem premiéra kritizoval najmä ministra vnútra Víta Rakušana a ministerku obrany Janu Černochovú, ktorú nazval "ministerkou vojny". Keď dav smeroval na Letenskú pláň popri ministerstve vnútra, skandoval "Rakušan do basy".



Predseda PRO tiež vyzval ľudí, aby nesledovali mainstreamové, ale tzv. "alternatívne" médiá. Zdôraznil, že je dôležité, aby sa na protivládnych protestoch zúčastňovalo čoraz viac ľudí. Vláda sa ich tak podľa jeho slov bude báť. Dodal však, že jej zvrhnutie bude trvať dlhší čas.



Premiér Petr Fiala uviedol, že demonštráciu zaznamenal len okrajovo, lebo bol na Dňoch NATO. Tam podľa neho ľudia vyjadrovali podporu Severoatlantickej aliancii aj krokom vlády. Minister vnútra protest nekomentoval.











Na demonštrácii na Václavskom námestí sa podľa polície zúčastnili vyššie jednotky tisíc ľudí. Medzi rečníkmi bola napríklad aj senátorka Jana Zwyrtek Hamplová či poslanec opozičného hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Jaroslav Foldyna. Rajchl tiež v dave vítal poslancov hnutia ANO.



Uviedol, že nespokojnosť so súčasnou českou vládou je podľa neho masívna. Nesúhlasí najmä s postupom vlády v súvislosti s infláciou, daňovými zmenami či zmenami v dôchodkovom systéme. Kritizoval tiež ministra vnútra Víta Rakušana, vysoké ceny energií alebo nedostatok liekov.



Polícia neskôr na sociálnej sieti X uviedla, že počas protestu zadržala muža, ktorého podozrieva z trestného činu popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy. Muž mal na tričku obrázok so symbolom vagnerovcov. Na demonštrácii sa objavili aj jej odporcovia s ukrajinskými vlajkami.