V Česku pravdepodobne zachytili prvý prípad variantu omikron

Praha 27. novembra (TASR) - V Česku pravdepodobne zachytili prvý prípad novoobjaveného koronavírusového variantu omikron v krajine. Zaznamenali ho u ženy, ktorá do ČR pricestovala z Namíbie, informovala v sobotu na svojej webovej stránke televízna stanica Nova.



Podozrenie, že žena sa nakazila variantom omikron, vyplýva z dvoch sekvenačných testov. Podľa zdroja TV Nova sa tieto vzorky teraz posielajú do pražského laboratória a čaká sa na vyhodnotenie tretieho testu. Dotyčná vraj pochádza z Liberca a do Česka sa vrátila z dovolenky v Namíbii. Medzipristátie mala v Juhoafrickej republike (JAR) a Dubaji. "V tejto chvíli jedno z laboratórií v Českej republike overuje možný výskyt pozitívnej vzorky variantu omikron na území nášho štátu," povedala hovorkyňa Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová.



"S osobou, u ktorej bola zachytená skúmaná pozitívna vzorka, vykonáva epidemiologické vyšetrovanie príslušná krajská hygienická stanica, ktorá stanovuje protiepidemické opatrenia. Podľa nám dostupných informácií uviedla, že pred návratom do ČR sa zdržiavala v Namíbii," doplnila Čechová.



"Dobrá správa je, že táto pani je zaočkovaná, má ľahký priebeh a výsledok sekvenačného testu bude zajtra. Médiá budeme samozrejme informovať," napísal na Twitteri dosluhujúci český premiér Andrej Babiš.



Prvý zaznamenaný prípad nového variantu B.1.1.529 v Európe oznámilo v piatok Belgicko. Zaznamenali ho u nezaočkovanej osoby, ktorá sa vrátila zo zahraničia.



S cieľom obmedziť šírenie nového variantu koronavírusu členské krajiny Európskej únie sa dohodli na okamžitom zavedení obmedzení na všetky druhy dopravy zo siedmich krajín z južnej časti Afriky.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta.