Českú republiku zasypal sneh, problémy má aj pražské letisko

Praha 1. decembra (TASR) - Dopravu na mnohých miestach v Českej republike v piatok skomplikovalo sneženie. Meškanie mali aj lety odbavované na pražskom letisku. Meteorológovia varujú pred snežením aj počas nadchádzajúceho víkendu, informuje TASR.



Spravodajský web Novinky.cz si na serveri Flightradar24 všimol lietadlá krúžiace severne od Prahy. "Dochádza k meškaniam, sú to nižšie desiatky minút," povedala Novinkám hovorkyňa pražského letiska Klára Divíšková. "Sneží, tak to musíme odpratať," dodala.



Letisko na svojom účte na sociálnej sieti X upozornilo, že komplikácie môžu pretrvávať aj v sobotu. Vzhľadom na dopravnú situáciu odporučilo ľuďom, aby si nechávali na cestu na letisko dostatočnú časovú rezervu.



Hasiči večer informovali o stovkách zásahov na rôznych miestach republiky. "Od 11.00 h do 18.30 h sme zasahovali pri 101 dopravných nehodách v dôsledku snehu, čo sa blíži dvojnásobku denného priemeru zásahov (58). Situácia má pozvoľna stúpajúcu tendenciu," napísali hasiči na X.



Meškanie vlakov hlásili aj České dráhy. Spadnutý strom popoludní dočasne úplne zastavil premávku na železnici pri Domažliciach.



V Krušných horách napadlo viac než pol metra snehu. V Božom dare, najvyššie položenom meste v ČR, tak mohli podľa televízie Nova odštartovať lyžiarsku sezónu.