Českú televíziu povedie po napätých voľbách jej obchodný riaditeľ

Praha 25. júna (TASR) - Za nového generálneho riaditeľa Českej televízie bol v stredu zvolený jej doterajší obchodný riaditeľ Hynek Chudárek. Od členov Rady ČT dostal v poslednom kole 13 hlasov. Zvoliť sa ho však podarilo až po stiahnutí sa jeho súpera - programového riaditeľa televízie Milana Fridricha, uviedla stanica ČT24. Fridrich svojím krokom odblokoval patovú situáciu, keď ani jeden z kandidátov nebol schopný získať potrebných desať hlasov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Chudárek sa podľa servera Novinky.cz Fridrichovi poďakoval, že voľbu umožnil. Prvýkrát členovia rady hlasovali pred týždňom, no v troch kolách sa im nepodarilo nikoho zvoliť. Rovnaká situácia sa opakovala aj v dvoch kolách v stredu. Ak by Rada nikoho nezvolila ani v treťom, musela by vyhlásiť nové výberové konanie.



Fridrich by sa podľa servera mal po dohode s Chudárkom stať jeho štatutárnym zástupcom. Podľa zvoleného riaditeľa chcú obaja pracovať na zlepšení vzťahov s Radou ČT, ktorá je sama rozdelená na viacero táborov. „Dúfam, že táto dvojica situáciu v Českej televízii upokojí a prevedie ju cez voľby,“ komentoval výsledok predseda Rady ČT Karel Novák s narážkou na jesenné voľby do Poslaneckej snemovne.



Chudárek sa funkcie ujme 1. júla, a to na šesťročné obdobie. Jeho predchodcu Jana Součka Rada v máji odvolala, post zastával len rok a pol. Do následnej voľby sa prihlásilo 21 uchádzačov, z ktorých Rada vybrala päť a z nich po predstavení ich vízií zvolila finálovú dvojicu.



Český minister kultúry Martin Baxa Chudárkovi na sociálnej sieti X zagratuloval a zaželal mu mnoho síl a rozvahy. „Česká televízia má pred sebou veľké výzvy, na ktoré je potrebné reagovať,“ uviedol minister.



Voľbu sprevádzali aj podozrenia z ovplyvňovania. Fridricha na čele televízie si neželal šéf spravodajstva Petr Mrzena, ktorý členom rady poslal SMS správy, aby ho nevolili. Argumentoval tým, že Fridrich znevažoval prácu spravodajského tímu. Proti niektorým jeho výrokom, ale aj výrokom iných kandidátov sa postavili priamo aj členovia spravodajskej redakcie, ktorí Rade napísali list.