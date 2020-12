Český aktivista Minář založil politické hnutie, začína zbierať podpisy

Praha 3. decembra (TASR) - České hnutie Lidé PRO, ktoré založil aktivista Mikuláš Minář, bývalý predseda spolku Milion chvilek pro demokracii, začalo vo štvrtok hľadať ľudí, ktorí majú záujem o vznik nového politického subjektu. Ak hnutie nazbiera 500.000 podpisov občanov, bude v roku 2021 kandidovať v parlamentných voľbách. Vo štvrtok o tom informoval časopis Reflex.



"Ideme zistiť, či ľudia chcú politickú silu, ktorá bude veci robiť inak. Či je tu dopyt, aby do politiky prišli noví ľudia. Poctiví a schopní, ochotní načúvať. A či je tu dosť ľudí, ktorí sú pripravení zdvihnúť sa zo stoličky. Buď poriadne, pretože to ľudia chcú, alebo vôbec," hovorí Minářna zverejnenom videu.



Okrem Minářa sú členmi hnutia aj bývalý riaditeľ medzinárodnej organizácie Transparency International David Ondráčka, starostka mesta Pečky Alena Švejnohová, námestník primátora Prahy pre rozpočet Pavel Vyhnánek, severočeský podnikateľ Martin Hausenblas a odborníčka na vzdelávanie Mariana Čapková.



"Na ceste k voľbám do snemovne sme si vytýčili päť medzníkov," pokračoval Minář, ktorého hnutie podalo žiadosť o registráciu 2. decembra. Po nazbieraní 100.000 podpisov chce hnutie začať veľkú programovú diskusiu, ktorej výsledkom bude "Plán pre Česko". Po dosiahnutí 200.000 podpisov hnutie zvolá ustanovujúci zjazd, na ktorom si zvolí predsedu a predsedníctvo. Po tom, ako hnutiu vyjadrí podporu 300.000 občanov ČR, sa bude konať priama voľba kandidátov. Štvrtý medzník je podľa Minářa prekvapenie a po dosiahnutí pol milióna podpisov bude hnutie kandidovať v parlamentných voľbách.



Lidé PRO už začalo spolupracovať s desiatkami odborníkov vrátane šéfky Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť Danou Drábovou, predsedom Asociácie súkromného poľnohospodárstva ČR Jaroslavom Šebekom, predsedom Asociácie nanotechnologického priemyslu ČR Jířím Kůsom a bývalou predsedníčkou Najvyššieho súdu a niekdajšou podpredsedníčkou českého ústavného súdu Eliškou Wagnerovou.



Minař sa v septembri tohto roku vzdal funkcie predsedu občianskeho hnutia Milion chvilek, založeného po voľbách do Poslaneckej snemovne v roku 2017, ktoré organizovalo hromadné protesty za odstúpenie premiéra Andreja Babiša. Najväčšie demonštrácie sa konali v júni a v novembri - na Letenskej pláni v Prahe sa vtedy zhromaždilo približne štvrť milióna ľudí.