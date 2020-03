Český armádny špeciál doviezol 51 Čechov a Slovákov z Pobaltia

Praha 22. marca (TASR) - Český armádny špeciál doviezol v nedeľu z Lotyšska 51 Čechov a Slovákov, ktorých repatriujú v súvislosti s epidémiou koronavírusu. Oznámil to český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.



Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch zase informoval, že v pondelok navrhne vláde predĺženie mimoriadnych opatrení platných v krajine, a to až do 1. apríla. Epidemiologické opatrenia zahŕňajú uzavretie väčšiny obchodov, obmedzenie voľného pohybu osôb a prevádzky úradov.



Český armádny špeciál dopravil v nedeľu dopoludnia do Rigy 25 Litovcov a Lotyšov a následne odtiaľ priviezol 51 občanov ČR a SR, informoval spravodajský server iDNES.cz.



V priebehu nasledujúceho týždňa vyšle Česko do rôznych častí sveta štyri lietadlá, ktoré privezú celkovo 700 ľudí, z toho takmer 600 Čechov. Evakuačné lety budú smerovať do Vietnamu, Egypta a na Filipíny, teda na miesta, z ktorých sa Česi momentálne nemajú ako vrátiť domov.



Voľné miesta, ktoré neobsadili občania ČR, ponúklo Česko ostatným štátom EÚ. Len v Egypte, po zatvorení tamojších letísk, uviazli asi dve stovky Čechov. Približne rovnaký počet je aj na filipínskom ostrove Cebu, kde platí zákaz vychádzania a mnohí turisti museli opustiť aj svoje hotely.