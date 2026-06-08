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Český astronaut poletí na ISS, cesta by sa mala uskutočniť budúci rok
Svoboda sa podľa českého premiéra pripojí k astronautovi ESA Thomasovi Pesquetovi, ktorý bol vymenovaný za veliteľa posádky.
Autor TASR,aktualizované
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Praha 8. júna (TASR) - Český armádny pilot a záložný astronaut Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Európska kozmická agentúra (ESA) a spoločnosť Vast podpísali zmluvu o realizácii českej národnej misie. V pondelok to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici roka 2027, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ak budú úspešne dokončené všetky prípravné a schvaľovacie procesy, mal by sa Aleš Svoboda v roku 2027 stať prvým rýdzo českým astronautom v histórii, ktorý nadviaže na odkaz československého kozmonauta Vladimíra Remeka, vďaka ktorému bolo Československo tretím národnom vo vesmíre. Aleš Svoboda by mal byť zároveň prvým Čechom, ktorý zamieri na Medzinárodnú kozmickú stanicu ISS,“ povedal Babiš v pražskom planetáriu.
Svoboda sa podľa českého premiéra pripojí k astronautovi ESA Thomasovi Pesquetovi, ktorý bol vymenovaný za veliteľa posádky. „Dopravu zaistí spoločnosť SpaceX prostredníctvom kozmickej lode Dragon vynesenej raketou Falcon 9. Česká misia sa stane súčasťou prvej komerčnej astronautickej misie spoločnosti Vast k ISS,“ dodal Babiš.
Český astronaut by mal byť pilotom letu, čo preňho bude podľa koordinátora projektu Česká cesta do vesmíru Václava Koberu znamenať oveľa viac hodín výcviku ako pre bežných členov posádky. Počas misie bude mať na starosti urobiť tiež niekoľko vedeckých experimentov, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, napríklad výskumu stresu. Kobera dodal, že česká vláda na misiu vyčlenila dve miliardy korún (vyše 82,5 milióna eur).
„Ak budú úspešne dokončené všetky prípravné a schvaľovacie procesy, mal by sa Aleš Svoboda v roku 2027 stať prvým rýdzo českým astronautom v histórii, ktorý nadviaže na odkaz československého kozmonauta Vladimíra Remeka, vďaka ktorému bolo Československo tretím národnom vo vesmíre. Aleš Svoboda by mal byť zároveň prvým Čechom, ktorý zamieri na Medzinárodnú kozmickú stanicu ISS,“ povedal Babiš v pražskom planetáriu.
Svoboda sa podľa českého premiéra pripojí k astronautovi ESA Thomasovi Pesquetovi, ktorý bol vymenovaný za veliteľa posádky. „Dopravu zaistí spoločnosť SpaceX prostredníctvom kozmickej lode Dragon vynesenej raketou Falcon 9. Česká misia sa stane súčasťou prvej komerčnej astronautickej misie spoločnosti Vast k ISS,“ dodal Babiš.
Český astronaut by mal byť pilotom letu, čo preňho bude podľa koordinátora projektu Česká cesta do vesmíru Václava Koberu znamenať oveľa viac hodín výcviku ako pre bežných členov posádky. Počas misie bude mať na starosti urobiť tiež niekoľko vedeckých experimentov, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, napríklad výskumu stresu. Kobera dodal, že česká vláda na misiu vyčlenila dve miliardy korún (vyše 82,5 milióna eur).