Český cestovný ruch vstáva z mŕtvych, cudzinci však stále chýbajú

Praha 14. augusta (TASR) - V českých hoteloch, penziónoch a kempoch sa v 2. kvartáli ubytovalo 1,6 milióna hostí. Medziročne to znamená rast o 51,3 %. Návštevnosť sa tak po piatich kvartáloch dostala do kladných čísiel.



Na druhej strane, v porovnaní s rokom 2019, teda pred pandémiou nového koronavírusu, to nie je ani tretina objemu návštev. Navyše, v prípade zahraničných turistov je situácia stále zlá a prepad predstavuje naďalej zhruba 90 %. Vyplýva to z údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktoré zverejnil server novinky.cz.



Za celý 1. polrok sa v Česku ubytovalo celkovo 1,9 milióna turistov. Oproti 1. polroku minulého roka to je menej než polovica, keď za šesť mesiacov roka 2020 využilo služby českých hotelov 4,2 milióna turistov. Ovplyvnili to najmä prvé tri mesiace tohto roka, keď hromadné ubytovacie zariadenia museli byť s výnimkou služobných ciest zatvorené a čísla sa medziročne prepadli na desatinu. Druhé tri mesiace roka boli omnoho lepšie. Počet domácich turistov sa medziročne zvýšil o 47,4 % a počet zahraničných vzrástol o 79,1 %.



"Vďaka nízkej porovnávacej základni vyzerajú výsledky cestovného ruchu v 2. štvrťroku veľmi dobre. V skutočnosti sa však cestovný ruch spamätáva z takého tvrdého knokautu, že ani rast o desiatky percent nie je dostatočný na zotavenie tohto ťažko skúšaného odvetvia ekonomiky," komentoval výsledky hlavný ekonóm BHS Štěpán Křeček. Zahraničných turistov prišlo 230.000, najviac z Nemecka, Poľska a zo Slovenska. Pred pandémiou navštívili Česko v rovnakom období roka 2019 takmer tri milióny cudzincov.



Navyše, ako upozornil ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, Česko prakticky prestalo existovať pre turistov z Číny. "V 2. štvrťroku 2019 navštívilo Česko celkovo 183.878 čínskych turistov. Tento rok ich v 2. kvartáli bolo iba 434. Taký markantný prepad nevykazuje v porovnaní s predpandemickou situáciou žiadna iná krajina," uviedol. Výrazné sú prepady v návštevnosti aj z ďalších ázijských krajín, napríklad z Južnej Kórey.



Aj riaditeľ Českej centrály cestovného ruchu CzechTourism Jan Herget potvrdil, že v hlavnej sezóne budú hotely a kempy stále závisieť od domácich turistov. Tí pre pretrvávajúce obmedzenia alebo z finančných dôvodov vo veľkej miere uprednostňujú pred zahraničím pobyt doma. Čo sa týka dovoleniek v cudzine, tam podľa Hergeta smerujú najmä ľudia do 30 rokov.