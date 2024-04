Český exposlanec Feri pôjde za znásilnenie do väzenia, potvrdil súd

Praha 22. apríla (TASR) - Český exposlanec Dominik Feri pôjde na tri roky do väzenia za znásilnenie a pokus oň. Obetiam tiež musí zaplatiť finančné odškodné. Ferimu trest v pondelok potvrdil odvolací Mestský súd v Prahe, rozhodnutie je tak právoplatné. Na základe správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Feri neuspel so svojou pondelkovou obhajobou, v ktorej sa snažil spochybniť dôveryhodnosť výpovedí troch poškodených. Poukazoval napríklad na to, že aj po tom, čo došlo k trestným činom, s ním boli aj naďalej v kontakte. Súdu navrhol, aby prvostupňový rozsudok zrušil a oslobodil ho spod obžaloby, alebo prípad vrátil obvodnému súdu.



Na jeho obhajobu reagoval štátny zástupca Aleš Cimbala. "Nevidím žiaden prejav sebareflexie, žiadnu reakciu na to, že celé trestné konanie malo akékoľvek výchovné účinky," citoval Cimbalu server Novinky.cz. Feri sa podľa štátneho zástupcu venoval len škandalizácii a vinu presúval na obete. S tým však exposlanec nesúhlasil. "Čudujem sa, že je mi vyčítaný nedostatok sebareflexie. Nemôžem sa ospravedlňovať za niečo, čo sa nikdy nestalo," reagoval Feri.



Odvolací súd pripomenul, že nehodnotí samotné dôkazy, ale preskúmava, ako s nimi zaobchádzal prvostupňový súd. Ten podľa Mestského súdu neurobil žiadnu chybu, žiadne dôkazy neopomenul ani neuprednostnil pred inými. Dokazovanie sa teda uskutočnilo v súlade so zákonom, preto rozsudok prvostupňového súdu potvrdil.



Ako podotkla stanica ČT24, Feri sa ešte môže dovolať na Najvyšší súd. Dovolanie však nemá odkladný účinok a pondelkový právoplatný verdikt tak ostáva v platnosti.



Obžaloba opisuje tri skutky. Pri dvoch Feri ešte ako študent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a člen zastupiteľstva mesta Teplice znásilnil vo svojom byte v Prahe dve ženy. Jedna z nich mala v tom čase 17 rokov, za čo mu hrozila vyššia trestná sadzba. Tretí skutok, klasifikovaný ako pokus o znásilnenie, sa podľa obžaloby odohral v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR, kde Feri v kuchynke obťažoval svoju stážistku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)