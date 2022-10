Český expremiér Andrej Babiš má covid

Praha 20. októbra (TASR) - Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš vo štvrtok na sociálnych sieťach oznámil, že má ochorenie COVID-19. Do polovice budúceho týždňa má zotrvať v izolácii, informujú webové Novinky.cz.



Babiš zverejnil svoju fotografiu z lôžka s tým, že sa necíti príliš dobre. "Mám covid, za celú tú dobu úplne po prvý raz. Ráno som mal horúčku a bolí ma hlava. Musím to skrátka vyležať," dodal miliardár a bývalý predseda vlády.



Termín nariadenej izolácie pritom koliduje s dátumom 26. októbra, keď by malo hnutie ANO oznámiť rozhodnutie týkajúce sa kandidáta do prezidentských volieb, ktoré sa budú konať na budúci rok v januári. Babiš sľúbil, že do tohto termínu povie, či sa sám bude uchádzať o post novej hlavy štátu.



Babiš má tri dávky vakcíny. Tú prvú dostal 27. decembra 2020 spolu s vojnovou veteránkou Emiliou Řepíkovou, čím sa fakticky začalo protikoronavírusové očkovanie v ČR.



Babiš stál na čele českej vlády v čase covidovej epidémie, v súvislosti s ktorou zomrelo v Česku dosiaľ vyše 41.000 ľudí. Na rozdiel od mnohých ministrov sa mu vtedy podarilo nákaze vyhnúť.