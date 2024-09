Český film Vlny, ktorý opisuje rok 1968, bude bojovať o Oscara

Praha 10. septembra (TASR) - Za Česko sa bude o Oscara v kategórii najlepší zahraničný film uchádzať snímka Vlny scenáristu a režiséra Jiřího Mádla. V utorok to oznámila Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA), ktorá sa rozhodovala medzi 13 celovečernými filmami. Ktoré snímky postúpia do užšieho výberu, oznámi americká Akadémia filmového umenia a vied 17. decembra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dobová dráma Vlny hovorí o udalostiach roku 1968, keď vojská Varšavskej zmluvy začali v rámci "bratskej pomoci" okupovať Československo. Film je inšpirovaný skutočným príbehom skupiny novinárov Redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu a ich odhodlaním prinášať nezávislé správy za každú cenu. Snímka mala premiéru na filmovom festivale v Karlových Varoch a do kín vstúpila 15. augusta. Podľa ČFTA film zatiaľ videlo viac než 350.000 divákov.







Užší výber 15 zahraničných filmov oznámi americká Akadémia filmového umenia a vied 17. decembra, o mesiac neskôr zverejní nominácie. Slávnostné vyhlásenie 97. ročníka sa uskutoční 2. marca.



Vlani českí akademici vybrali do boja o Oscara film Bratři režiséra Tomáša Mašína, do užšieho výberu americkej akadémie sa však nedostal. Oscara zatiaľ získali len dva československé a jeden český film: Obchod na korze z roku 1965 Jána Kadára a Elmara Klosa, o dva roky neskôr Ostře sledované vlaky Jiřího Menzla a v roku 1996 Kolja Jana Svěráka.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)