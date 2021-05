Český hrad Rychmburk po prvý raz sprístupnia pre turistov

Praha 20. mája (TASR) - V sobotu sa pre návštevníkov vôbec po prvýkrát otvorí východočeský hrad Rychmburk. V januári sa z neho odsťahovali poslední klienti ústavu pre duševne chorých, predtým až do roku 2007 v ňom sídlil domov dôchodcov. Po 70 rokoch sa tak stane pamiatkou pre turistov.



Hrad Rychmburk je starý zhruba 700 rokov a počas svojej existencie sa vyhol väčším pohromám. Ušetrili ho husitské vojny, bez väčšej ujmy prežil stredovek a počas komunizmu ho nepremenili ani na JRD alebo kasárne, ako sa to stalo mnohým iným historickým objektom, informuje Česká televízia.



Hrad, ktorý sa nachádza pri obci Předhradí na Chrudimsku, od roku 1953 fungoval ako domov dôchodcov, čo jeho stavu prospelo. Pamiatka slúžila aj ako ústav pre ľudí s duševným ochorením. "Po celých takmer 70 rokov sa celý hrad vykuroval a bol veľmi dobre udržiavaný," vysvetlila Klára Habartová, riaditeľka Regionálneho múzea v meste Chrudim, ktoré hrad spravuje.



Po odsťahovaní klientov musel hrad prejsť stavebnými úpravami. Miestnosti, ktoré slúžili ako spálne klientov ústavu, teraz tvoria pilotnú výstavu o histórii panstva Rychmburk. "Je to po sebe nasledujúcich päť miestností a jedna chodba. Jednotlivé miestnosti po sebe chronologicky monitorujú vývoj nielen samotného hradu, ale aj jeho okolia," uviedla Habartová.



Riaditeľka zároveň upozornila, že nepôjde o klasickú prehliadkovú trasu. Posledných niekoľko storočí totiž Rychmburk neslúžil ako sídlo šľachty, ale využívaný bol na úradnú správu rychmburského panstva.



Sprístupnené je aj nádvorie, recepcia, kaplnka, koncertná sieň, stredoveké pivnice a veža s výhľadom do okolia. Expozície by sa mali postupne dopĺňať aj o trojrozmerné predmety. Počíta sa napríklad s oltárom z chrudimského Kostola svätej Kataríny. V druhom podlaží by mala byť umiestnená výstava o stredovekej gotike a pivovarníctve v danom regióne.



Pardubický kraj sa bude snažiť hrad a jeho okolie koncepčne rozvíjať, aby sa stali turisticky atraktívnymi. Správa železníc tiež sľúbila opraviť zastávku v obci Předhradí, od ktorej čaká turistov na hrad pol hodiny chôdze.