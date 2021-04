Dokumenty k Sputniku V na udelenie výnimky v Česku nestačia

Viac informácií o vakcíne Sputnik V v Brazílii nájdete TU.

Praha 29. apríla (TASR) - Český Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL) preštudoval materiály k ruskej vakcíne Sputnik V a s pripomienkami ich odovzdal Úradu vlády. Dokumenty však nestačili na to, aby ústav mohol vakcínu posúdiť. Rozhlasovej stanici Radiožurnál to vo štvrtok potvrdila riaditeľka SÚKL Irena Storová, uviedol portál iROZHLAS.cz.Minister zdravotníctva ČR Petr Arenberger predtým povedal, že by do Česka by sa mohla vakcína Sputnik V dostať v rámci klinického testovania, ktoré však musí povoliť SÚKL. Klinické testovanie Sputnika V zatiaľ neprebieha, keďže ústav najskôr musí dostať žiadosť a spolu s ňou aj potrebné dokumenty a informácie o konkrétnom lieku, aby ho mohol posúdiť.povedala Storová Radiožurnálu.SÚKL má ale k dispozícii materiály k vakcíne Sputnik V, ktoré preštudoval a pripomienkoval. Od vlády zatiaľ nemá žiadnu spätnú väzbu. Dokumenty však podľa Storovej rozhodne nestačili na to, aby mohol dať SÚKL napríklad výnimku na použitie vakcíny. Mali totiž desiatky strán, u podobných liekov ich ale bývajú aj desiatky tisíc.Radiožurnál konštatuje, že neregistrovaná ruská vakcína sa stala politickou témou vo viacerých krajinách. Spomína Slovensko, kde spory okolo Sputnika V viedli k demisii premiéra Igora Matoviča po takmer mesiac trvajúcej vládnej kríze, ktorú odštartoval jeho nákup.Politickou témou sa záležitosť stala aj v samotnom Česku, keď bývalý minister zdravotníctva Jan Blatný striktne odmietal použitie neregistrovanej vakcíny. Vo funkcii ho začiatkom marca vystriedal Petr Arenberger, ktorý použitie Sputnika V pripúšťal napríklad práve formou klinickej štúdie. V poslednom čase sa ale vyjadruje v tom zmysle, že Česko bude na očkovanie používať primárne schválené vakcíny.Najnovšie pre údajný nedostatok informácií o vakcíne zo strany výrobcu odmietol Sputnik V registrovať liekový regulátor v Brazílii.