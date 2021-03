Český minister Blatný:Vakcína Johnson & Johnson príde do EÚ 16. apríla

Praha 19. marca (TASR) - Vakcína proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson príde do Európskej únie 16. apríla. Vakcína bude určená na očkovanie praktickými lekármi. V piatok to oznámil český minister zdravotníctva Jan Blatný.



Informácie priniesol spravodajský portál Novinky.cz.



Minister Blatný povedal, že v priebehu apríla by do členských krajín EÚ mali prísť tri milióny vakcín. V máji by malo pribudnúť ďalších 13 miliónov a v júni už 39 miliónov.



Podľa ministra z toho vyplýva, že už v apríli bude možné touto jednodávkovou vakcínou zaočkovať niekoľko desiatok tisíc ľudí v Česku.



Očkovacia stratégia českého ministerstva zdravotníctva počítala apríli s dodaním 185.000 dávok vakcíny Johnson & Johnson. V máji a júni majú byť dodávky rovnaké, v ďalších mesiacoch sa podľa stratégie majú dodávky pohybovať na úrovni 400.000 dávok.



Európska únia predtým schválila na očkovanie aj vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Všetky sa podávajú v dvoch dávkach. V Česku zatiaľ vpichli ľuďom 1,2 milióna dávok vakcín proti koronavírusu, ukončené očkovanie má 340.921 ľudí, informoval portál Novinky.cz.