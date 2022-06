Český minister Gazdík tesne unikol smrti; v aute zahynuli štyria Česi

Praha 19. júna (TASR) - Český minister školstva Petr Gazdík mal sedieť v aute, v ktorom v Nórsku v polovici mája zahynuli štyria Česi. Gazdík to v sobotu uviedol pre televíziu Nova.



Gazdík (47) mal šťastie v nešťastí. Pri tragickej nehode na severe Nórska 15. mája zomreli štyria Česi a šéf rezortu mal byť v aute smrti tiež. Cestu za rybárčením si ale nakoniec rozmyslel.



"Veľmi sa ospravedlňujem. Idem na pohreb kamaráta, ktorý umrel v Nórsku pri autonehode. Mal som v tom aute sedieť tiež. Nehnevajte sa, dnes nemám čas," odkázal Gazdík televízii Nova.



Auto sa zrazilo s vlečkou za traktorom naloženou kameňmi. Medzi mŕtvymi bol aj známy brniansky chirurg a bývalý lekár českej basketbalovej reprezentácie žien Libor Paša. Piaty pasažier bojoval o život v nemocnici.



Na hnutie STAN, ktorému Gazdík do roku 2019 šéfoval, je tento týždeň pre korupčnú kauzu okolo už bývalého námestníka pražského primátora Petra Hlubučka upretá všetka pozornosť. Toho súd v piatok poslal do väzby, celkovo je obvinených desať ľudí.