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Český minister kultúry chce s rokovaním o financovaní ČT a ČRo počkať
Online rokovanie podľa českého ministerstva nadviazalo na písomnú komunikáciu medzi rezortom a EK, ktorá trvá od konca leta a týkala sa najmä ochrany nezávislosti verejnoprávnych médií.
Autor TASR
Praha 16. novembra (TASR) - Rokovanie o návrhu zákona na zmenu financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) by podľa ministra kultúry ČR Ota Klempířa nemalo pokračovať, kým poslanci nezačnú rokovať o zákone, ktorý by mal do českej legislatívy implementovať Európsky akt o slobode médií (EMFA). V pondelok to na sociálnej sieti X uviedol český rezort kultúry po videohovore Klempířa s európskym komisárom pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michaelom McGrathom, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Online rokovanie podľa českého ministerstva nadviazalo na písomnú komunikáciu medzi rezortom a EK, ktorá trvá od konca leta a týkala sa najmä ochrany nezávislosti verejnoprávnych médií. „Minister kultúry sa domnieva, že rokovanie o zákone týkajúcom sa zmeny financovania verejnoprávnych médií by nemalo pokračovať, kým Poslanecká snemovňa nezačne rokovať o implementačnom zákone EMFA,“ uviedol rezort.
EMFA podľa neho predstavuje dôležitý európsky rámec ochrany slobody a nezávislosti médií. „Minister považuje jeho riadne uplatňovanie za jednu z najdôležitejších poistiek nezávislosti Českej televízie a Českého rozhlasu aj v súvislosti s pripravovanými zmenami ich financovania,“ podotklo ministerstvo.
Dodalo, že podľa súčasnej dohody na úrovni vedenia snemovne by mal návrh prejsť prvým čítaním do konca roka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Online rokovanie podľa českého ministerstva nadviazalo na písomnú komunikáciu medzi rezortom a EK, ktorá trvá od konca leta a týkala sa najmä ochrany nezávislosti verejnoprávnych médií. „Minister kultúry sa domnieva, že rokovanie o zákone týkajúcom sa zmeny financovania verejnoprávnych médií by nemalo pokračovať, kým Poslanecká snemovňa nezačne rokovať o implementačnom zákone EMFA,“ uviedol rezort.
EMFA podľa neho predstavuje dôležitý európsky rámec ochrany slobody a nezávislosti médií. „Minister považuje jeho riadne uplatňovanie za jednu z najdôležitejších poistiek nezávislosti Českej televízie a Českého rozhlasu aj v súvislosti s pripravovanými zmenami ich financovania,“ podotklo ministerstvo.
Dodalo, že podľa súčasnej dohody na úrovni vedenia snemovne by mal návrh prejsť prvým čítaním do konca roka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)