Český minister kultúry predstavil zákon o zrušení koncesií
ČT podotkla, že tento rok by jej mali koncesionárske poplatky priniesť 6,73 miliardy a Českému rozhlasu 2,48 miliardy korún.
Autor TASR
Praha 14. apríla (TASR) - Česká televízia (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by od budúceho roka nemali byť financované z koncesionárskych poplatkov, ale zo štátneho rozpočtu. Podľa návrhu zákona, ktorý v utorok predstavil český minister kultúry Oto Klempíř s ďalšími členmi vládnej koalície, by mali budúci rok dostať menej peňazí, než koľko tento rok získajú z koncesií. Klempíř podotkol, že vedenia oboch inšitúcií musia šetriť. Zákon podľa jeho slov neohrozí nezávislosť ani slobodu verejnoprávnych médií. Kto chce, bude im môcť prispieť dobrovoľne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Náš návrh ruší zastaraný systém televíznych a rozhlasových poplatkov a zavádza nový model financovania prostredníctvom priameho príspevku zo štátneho rozpočtu,“ oznámil Klempíř s tým, že Česká televízia dostane na základe tohto zákona na svoju prevádzku v roku 2027 5,74 miliardy korún (približne 235 miliónov eur) a Český rozhlas 2,07 miliardy korún (85 miliónov eur).
ČT podotkla, že tento rok by jej mali koncesionárske poplatky priniesť 6,73 miliardy a Českému rozhlasu 2,48 miliardy korún. Ak zákon prejde legislatívnym procesom, obe médiá budú musieť hospodáriť s nižším rozpočtom ako tento rok. „Financovanie musí byť udržateľné. A to, že páni riaditelia budú vykonávať svoju činnosť tak, že budú šetriť, je prirodzené. V momente, keď ste vo vedení tak ďalekosiahlych inštitúcií, ako je rozhlas a televízia, sa stáva aj taká situácia, že budete musieť šetriť,“ komentoval minister.
„Cieľom je zaistiť stabilné, predvídateľné a súčasne aj efektívne financovanie bez nutnosti vyberať poplatky od občanov, čo odráža zámer odstránenia administratívne náročného a sociálne nespravodlivého systému poplatkov,“ dodal.
Klempíř chce, aby bol zákon účinný od januára budúceho roka. Opozícia však už avizovala, že bude robiť rozsiahle obštrukcie a je tiež pravdepodobné, že ho Senát poslancom vráti, čím sa legislatívny proces ešte predĺži.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
