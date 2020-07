Český minister pripúšťa zlyhanie v okrese Karviná, kde sa šíri vírus

Praha 5. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v nedeľu vo vysielaní Rádiožurnálu pripustil, že v prípade ohniska koronavírusu v okrese Karviná sa malo reagovať rýchlejšie. Nevylúčil možnosť vyhlásenia karantény v celej oblasti, aj keď povedal, že to závisí od rozhodnutia epidemiológov, napísal spravodajský server Novinky.cz.



"Je možné, že tu sme mali reagovať rýchlejšie. V prípade, že sme vedeli, že skutočne ide o veľmi lokalizovaný problém, tak ho držať pod kontrolou a zabrániť šíreniu," uviedol Petříček o situácii v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v Karvinej.



Minister zdravotníctva Adam Vojtěch v Českej televízii (ČT) pripustil, že by mohla byť v Karvinej vyhlásená karanténa. Doteraz to odmietal. Zatiaľ ju ale vyhlásiť neplánuje.



Karviná leží v Moravsko-sliezskom kraji na severovýchode ČR. Podľa aktuálnych informácií zostáva najpostihnutejších regiónom v krajine.



V Českej republike dosiaľ potvrdili 12.440 prípadov nákazy koronavírusom a 351 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento koronavírus spôsobuje. Aktuálne je v krajine 4237 infikovaných.