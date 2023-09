Válek: Situácia s covidom je stabilná, odporúčam však dať sa zaočkovať

Praha 11. septembra (TASR) - Hoci sa v Česku v poslednej dobe zvýšil počet ľudí s covidom-19, epidemiologická situácia je stabilná. V pondelok to uviedol český minister zdravotníctva Vlastimil Válek. Najmä rizikovým skupinám odporučil, aby sa dali zaočkovať, a to aj proti chrípke, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Všetkým, ktorí sú predovšetkým rizikoví, odporúčam, aby sa nechali očkovať proti covidu, ale aj proti chrípke. Najmä ide o seniorov a tých, ktorí majú chronické choroby či poruchy imunity," povedal minister s tým, že on sa očkovať určitá dá. Pripomenul, že v ČR bude vždy dostupná najnovšia verzia vakcíny proti covidu-19 rovnako, ako je to pri chrípke.



"Situácia je v tejto chvíli stabilná, ale jej monitorovanie je nutné, pretože koronavírus tu stále je, naďalej sú nakazení pacienti a stále zomierajú pacienti, ktorí sa ním nakazia," zdôraznil. Dodal, že najčastejšie zomierajú nakazení ľudia vo vyššom veku, ktorí majú ďalšie ochorenia.



Podľa predsedu Českej vakcinologickej spoločnosti Romana Chlíbka sa prestáva počítať, o koľké preočkovanie ide. "Bez ohľadu na počet dávok je vhodné dať sa zaočkovať jednou dávkou upravenej adaptovanej vakcíny, ktorá by mala reflektovať kmene, ktoré sa tu objavia na jeseň, a mala by byť dostatočne účinná," vysvetlil. Vzhľadom na odlišnosť variantov, ktoré sa už objavili a budú sa objavovať, je podľa jeho slov očkovanie vhodné pre všetkých ľudí, ktorí ho už v minulosti absolvovali.



Očkovacej látky bude podľa Chlíbka dostatok. Obáva sa však nízkeho záujmu, ČR podľa neho patrí medzi štáty s najmenším záujmom o očkovanie. Dodal tiež, že covid-19 sa podľa neho stáva respiračnou sezónnou infekciou - šírenie ochorenia a očkovanie proti nemu bude v budúcich rokoch pravdepodobne sezónne.



Nárast počtu nakazených sa podľa hlavnej hygieničky ČR Pavly Svrčinovej dal v tejto dobe očakávať, pretože začína jeseň, ľudia sa vrátili z dovoleniek a opäť sa vytvárajú kolektívy. Odporúča dodržiavať hygienu, pri nachladnutí obmedziť kontakty, nechodiť do práce ani do školy, pri respiračných infekciách používať respirátory a testovať sa.



