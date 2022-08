Český minister školstva rokuje o pomoci pre ukrajinských žiakov

Praha 23. augusta (TASR) - Český minister školstva Vladimír Balaš odcestoval na Ukrajinu. V Kyjeve by mal rokovať o pomoci, ktorú ukrajinským žiakom a študentom v oblasti vzdelávania poskytuje Česko. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe utorkovej tlačovej správy Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR.



Cestou do ukrajinského hlavného mesta navštívil český minister Ľvovskú národnú univerzitu Ivana Franka. "Som úprimne rád, že som mohol navštíviť práve univerzitu v Ľvove, kde okrem iného študoval autor Medzinárodnej listiny ľudských práv, termínu "zločiny proti ľudskosti" a zakladateľ moderného medzinárodného práva v oblasti ľudských práv Hersch Lauterpacht," uviedol Balaš. S rektorom Volodymyrom Melnykom hovoril o možnej spolupráci s českými vysokými školami.



Českého ministra do Kyjeva pozval ukrajinský minister vzdelávania a vedy Serhiy Škarlet. Navštívi tiež kyjevskú univerzitu a Ukrajinské centrum pre hodnotenie kvality vzdelávania, s ktorým spolupracuje Česká školská inšpekcia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)