< sekcia Zahraničie
Český minister Tejc podáva pre bitcoinovú kauzu trestné oznámenie
Závery auditu podľa Tejca ukazujú na vážne pochybenia pri prijatí daru v bitcoinoch.
Autor TASR
Praha 17. apríla (TASR) - Český minister spravodlivosti Jeroným Tejc a ministerka financií Alena Schillerová v piatok na tlačovej konferencii predstavili výsledky auditu k tzv. bitcoinovej kauze. Tejc avizoval podanie trestného oznámenia pre podozrenie z porušenia povinností a zneužitia právomocí. Schillerová kritizovala postup predstaviteľov bývalej vlády, najmä Filipa Bendu, ktorý bol riaditeľom kabinetu jej predchodcu Zbyňka Stanjuru. TASR o tom informuje podľa televízie Nova.
Kauza sa týka darovanej kryptmeny v hodnote takmer jednej miliardy českých korún, ktorý minulý rok prijalo ministerstvo spravodlivosti od odsúdeného drogového dílera Tomáša Jiřikovského. Ministerstvo vtedy viedol Pavel Blažek z Občianskej demokratickej strany (ODS). Polícia prípad stále preveruje a Jiřikovského obvinila z legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Závery auditu podľa Tejca ukazujú na vážne pochybenia pri prijatí daru v bitcoinoch. Schillerová označila závery ako jednoznačné, pričom poukázala, že zlyhal najmä riaditeľ kabinetu ministra. Benda mal podľa záverov kontroly dostatok času upozorniť ministra Blažka na riziká daru, pričom analytický útvar rezortu na problematický pôvod daru upozorňoval už predtým. „Plánované uzavretie darovacej zmluvy medzi štátom a zločincom Jiřikovským je značné problematické, pretože túto osobu nie je možné považovať za dôveryhodnú,“ citovala Schillerová závery auditu.
Ministerstvo spravodlivosti podľa záverečnej správy pred prijatím daru nevykonalo povinnú kontrolu pôvodu kryptomeny a nezaistilo riadne právne posúdenie. Napriek tomu však zmluvu podpísalo a bitcoiny vydražilo. Polícia ich neskôr zaistila pre podozrenie, že sú výnosom z trestnej činnosti. Štát už kvôli tomu musel vyplatiť desiatky miliónov korún ako kompenzáciu dražiteľom. Podľa Schillerovej ide o dôsledok zlyhania konkrétnych osôb i celého systému.
