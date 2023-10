Český minister zahraničných vecí Lipavský navštívil v utorok Izrael

Tel Aviv/Praha 10. októbra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský navštívil v utorok Izrael ako prvý západný politik od vypuknutia konfliktu s militantným palestínskym hnutím Hamas. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz s tým, že ministrova cesta bola do poslednej chvíle utajovaná.



Izraelská ambasáda v Prahe ministrovi poďakovala v utorok na sociálnych sieťach. "Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský je v Izraeli. Ako vôbec prvý minister zahraničia, ktorý Izrael navštívil od teroristického útoku Hamasu. Spolu s (izraelským) ministrom zahraničných vecí Elim Kohenom sa stretol s Adwou Adarovou, vnučkou 85-ročnej Jaffy, ktorú Hamas uniesol do Gazy. Ďakujeme, Česko!" dodalo izraelské veľvyslanectvo.



Lipavský sa od pondelka zúčastňoval na zasadnutí ministrov Európskej únie a Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v ománskom hlavnom meste Maskat. Izrael navštívil v utorok cestou naspäť.



Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, v sobotu skoro ráno masívne a prekvapivo zaútočilo na Izrael. Útok pripravil o život vyše 1000 Izraelčanov, vrátane vojakov a civilistov. Asi 150 ľudí uniesli militanti do pásma Gazy. Izrael podniká odvetné letecké útoky na Gazu a pravdepodobná je aj jeho pozemná operácia v tejto enkláve.