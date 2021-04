Český minister zdravotníctva Jan Blatný končí vo funkcii

Praha 7. marca (TASR) - Český minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO) skončí v stredu vo funkcii a nahradí ho doterajší riaditeľ pražskej vinohradskej nemocnice Petr Arenberger. Potvrdil to úrad vlády, informovala spravodajská televízia ČT24.



Špekulácie o možnom odvolaní Blatného sa objavili už v utorok. Pražský hrad oznámil, že nového ministra vymenuje v stredu - pol hodiny pred poludním. O hodinu skôr vystúpi Blatný na svojej poslednej ministerskej tlačovej konferencii.



Petra Arenbergera uvedie premiér Andrej Babiš (ANO) do funkcie krátko popoludní, svoje ciele by mal nový minister predstaviť o pol druhej.



Arenberger bude štvrtým českým ministrom zdravotníctva od vlaňajšieho septembra. Vtedy z tejto funkcie odstúpil Adam Vojtěch (za ANO), jeho nástupca Roman Prymula (za ANO) ale vydržal na poste len mesiac. Potom nastúpil Jan Blatný. Teraz sa Blatný stal desiatym ministrom druhej Babišovej vlády, ktorý vo funkcii končí.