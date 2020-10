Český minister zdravotníctva uvažuje, že odíde z funkcie sám

Praha 25. októbra (TASR) - Český minister zdravotníctva Roman Prymula nevylučuje, že v pondelok sám rezignuje. Na odchod z funkcie ho vyzval premiér Andrej Babiš v reakcii na stredajšiu Prymulovu nočnú schôdzku so šéfom poslancov strany ANO Jaroslavom Faltýnkom, ktorá sa napriek opatreniam vlády konala v noci v reštaurácii, píše spravodajský server Novinky.cz



"Nie je vylúčené, že zajtra (pondelok 26.10.) oznámim rezignáciu sám," povedal v nedeľu minister v rozhovore pre denník Mladá fronta DNES. Nie je si vraj vedomý toho, že by bol porušil vládne nariadenia. Novinári ho totiž videli vychádzať z reštaurácie bez rúška na tvári.



Babiš, ktorý o Prymulovom konci vo vládnom kabinete rokoval s prezidentom republiky Milošom Zemanom, uviedol, že ak minister neodíde sám, navrhne hlave štátu jeho odvolanie, vysvetľujú Novinky.cz.



Prezident podľa Babiša návrh na Prymulovo odvolanie akceptuje a v utorok by sa mal stretnúť s kandidátom na post nového ministra zdravotníctva. Tým je podľa zistení českých médií námestník Fakultnej nemocnice v Brne Jan Blatný. Vo štvrtok by mohol byť nový minister vymenovaný.



Prymula si v rozhovore pre Mladú frontu DNES posťažoval, že všeobecne ľudia vládne opatrenia väčšinou aj tak nedodržujú. "Ja som rúško nemal dve sekundy. To je jediné, čo som teoreticky porušil," povedal minister zdravotníctva.