Uvoľnenie reštrikcií vraj v Česku nemalo negatívne účinky

Praha 30. apríla (TASR) – Trend vývoja epidémie koronavírusu v Českej republike je pozitívny a doterajšie uvoľnenie reštrikcií sa zatiaľ negatívne neprejavilo. Uviedol to český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, ktorého cituje server Novinky.cz.



"Situácia je veľmi stabilná, veľmi dobrá a nedochádza k žiadnym zásadným výkyvom. Nevidíme negatívny trend tých predchádzajúcich uvoľnení," povedal minister na tlačovej konferencii, na ktorej zúčastnili aj poprední zdravotnícki experti.



Počet nových prípadov nákazy v ČR podľa Vojtěcha naďalej klesá a príslušné údaje ukazujú, že nedochádza k nekontrolovanému šíreniu ochorenia. Denný prírastok infekcií sa vzhľadom na počet vykonaných testov znížil na úroveň 0,7 percenta.



Súčasne stúpa počet vyliečených pacientov, ktorých je už viac ako 40 percent. Klesajúci trend naopak badať v množstve hospitalizovaných. Jeden nakazený v ČR v priemere infikuje menej než jednu ďalšiu osobu.



Do konca mája by v Českej republike malo byť (podľa stredného odhadu) približne 8500 potvrdených prípadov nákazy, uviedol šéf Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.



Podľa neho je potrebné denne sledovať vývoj epidémie v krajine a okamžite naň reagovať. "Budúcnosť nie je v celoplošných opatreniach, ale v lokálnom sledovaní vývoja," zdôraznil Dušek.



Momentálne sú problematické oblasti Chebu a Domažlíc ležiace pri hraniciach s Nemeckom. Testovanie by sa podľa Dušeka malo sústrediť práve na takéto problematické regióny, v ktorých sa objavia ohniská nákazy.



V Česku v súčasnosti evidujú 343 infikovaných zdravotných sestier, 167 lekárov a 268 ďalších zdravotníckych pracovníkov.



Doposiaľ tam bolo potvrdených 7979 prípadov nákazy, 227 úmrtí a 3108 vyliečených. Na ochorenie COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus, sa aktuálne lieči 4244 pacientov.