Český parlament sa schádza pre snahu opozície vysloviť vláde nedôveru

Praha 1. septembra (TASR) - Vláda českého premiéra Petra Fialu bude vo štvrtok čeliť prvému pokusu opozície vysloviť jej nedôveru. Mimoriadnu schôdzu Snemovne na to iniciovalo hnutie ANO, ku ktorému sa pridalo SPD. Píše o tom spravodajský server iDNES.cz



"Robiť sme to nechceli v čase predsedníctva EÚ, ale situácia je už príliš vážna," povedal predseda ANO Andrej Babiš pred niekoľkými dňami.



Opozícia však nemá dosť hlasov na to, aby vláde Petra Fialu vyslovila nedôveru, podotýka iDNES.cz. ANO a SPD majú v Snemovni spoločne 92 hlasov, vládna koalícia 108 z 200. K vysloveniu nedôvery vláde treba 101 hlasov.



Babiš napísal list premiérovi Fialovi. Vyzval ho, aby našiel odvahu odvolať ministra vnútra Víta Rakušana. "Jeho zotrvanie na poste ministra vnútra podkopáva už aj tak biednu dôveru verejnosti voči vášmu kabinetu, ale predovšetkým robí hanbu Českej republike pred našimi partnermi v Európskej únii a zahraničí," napísal Babiš.



Na Rakušana ako svoj terč ANO aktuálne mieri v súvislosti s tým, že do funkcie šéfa civilnej rozviedky ÚZSI vybral Petra Mlejnka, ktorý v stredu sám rezignoval.



Predtým Mlejnek priznal, že bol v kontakte s lobistom Michalom Redlom, ktorého polícia zatkla v rámci vyšetrovania korupčnej kauzy Dozimeter. V nej čelia stíhaniu okrem Redla bývalý námestník pražského primátora za STAN Petr Hlubuček a ďalších viac než desať ľudí.



Fiala však tvrdí, že Rakušan má jeho dôveru i dôveru celej vlády. Babiš sa podľa neho len snaží odviesť pozornosť od vlastných problémov, že bude musieť vracať dotácie a čaká ho súd pre kauzu päťdesiatmiliónovej európskej dotácie na Čapí hnízdo, analyzuje iDNES.cz.